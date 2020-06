A pagina 13 dell’edizione fiorentina di Repubblica si parla di Fiorentina, col titolo in taglio alto: “Ribery rientra, ma con lentezza per tornare al top” e in sommario: “Il campione francese è fermo dal 30 novembre scorso e ha subìto un intervento alla caviglia. Ora si allena tutti i giorni”.

