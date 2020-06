Repubblica: Stadio della Fiorentina, manovra a tenaglia su Palazzo Vecchio

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, sulla Fiorentina troviamo: “Tifosi in corteo per lo stadio. Commisso accelera su Campi“. Sottotitolo: “Manovra a tenaglia su Palazzo Vecchio: la Fiesole annuncia la protesta per venerdì, mentre Joe Barone consegna la lettera d’intenti che fa partire l’iter per la pianificazione urbanistica dell’impianto fuori Firenze”. A pagina 2 viene ripreso il tema della prima: “La Fiesole va in corteo mentre parte l’iter per lo stadio a Campi”. Venerdì la protesta dei tifosi: ”Vogliamo un impianto, basta col teatrino”. Intanto la Fiorentina consegna la manifestazione d’interesse per i terreni”. A pagina 15 si cambia argomento: “Il destino di Badelj l’indispensabile con la valigia”. Ovvero: “A fine campionato tornerà alla Lazio, ma ora Iachini ha bisogno di lui per dare equilibrio al centrocampo”.

