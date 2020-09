Retroscena Borja Valero: Contratto più corto e ingaggio più basso rispetto ad altre società. Ma alla Fiorentina non si comanda per lui

Borja Valero-Fiorentina, parte seconda. Il ritorno del centrocampista spagnolo è praticamente cosa fatta. All’entourage del calciatore ne erano arrivate diverse, a cominciare da Verona e Genoa. E c’è da dire che Borja altrove avrebbe guadagnato di più e avrebbe avuto un contratto più lungo.

Ma alla fine non è stata necessaria nemmeno una scelta, perché Firenze era in cima alle sue preferenze e così sta per firmare un contratto annuale con opzione sul secondo. Il suo rapporto con la città e con i tifosi è sempre stato speciale. E la concorrenza non spaventa, sa che davanti avrà Amrabat, Pulgar, Duncan, Castrovilli e l’ultimo arrivato Bonaventura, ma è pronto per dare il suo contributo all’interno del gruppo e a conquistarsi i propri spazi.