Ribery: “A Firenze vivono di calcio, la gente mi ha voluto bene. Peccato aver giocato quasi un anno senza tifosi”

Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Franck Ribery ha parlato anche del periodo alla Fiorentina: “Firenze somiglia a Salerno perché anche lì vivono per il calcio. Città bellissima, piena di turisti da tutto il mondo. Si mangia molto bene. Col club è finita come è finita, ma la Fiorentina è stata una bella esperienza. Peccato aver giocato quasi un anno senza tifosi a causa del Covid. Ma la gente mi ha voluto bene: sono uno che dal campo esce sempre con la maglia sudata”.