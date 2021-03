Ribery au revoir: Il francese in cerca di nuove sfide. Ma la Fiorentina si aggrappa a lui

La Fiorentina si aggrappa a Franck Ribery che tornerà in campo nella prossima trasferta contro il Benevento.

Il campione francese però quasi certamente a fine giugno se ne andrà, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport. Lui cerca nuove sfide (magari il Monza del suo amico Boateng o un ritorno in Bundesliga) e la società viola è orientata a battere altre strade.

Ma per il momento è ancora una figura indispensabile per tre motivi. Primo: è l’unico giocatore di grande personalità presente in rosa. Secondo: è uno dei pochi viola che può servire al suo giovane pupillo Vlahovic i palloni giusti per andare in gol. Terzo: lui stesso può cominciare a garantire reti pesanti.

A tutto questo si può anche aggiungere il fatto che l’ex Bayern è considerato dallo spogliatoio una specie di fratello maggiore. I suoi consigli sono accettati con gioia da tutti i compagni. Giovani e meno giovani.