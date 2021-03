Ribery che fai? Il momento decisivo con Commisso. Una vicenda che si incrocia con la scelta del nuovo allenatore

Il futuro di Franck Ribery è un argomento che trova molto spazio su La Nazione di stamani. Il francese e la Fiorentina hanno, prima di tutto, un obiettivo comune: archiviare il prima possibile il discorso salvezza. Ad inizio maggio l’ex giocatore del Bayern prenderà la sua decisione.

Un momento fondamentale per arrivare alla definizione della sua scelta sarà l’incontro con Commisso. E’ stato proprio il proprietario del club viola a volerlo per presentarsi al meglio nel mondo del pallone italiano. Guardandosi negli occhi, Rocco e Franck potranno capire se l’avventura iniziata quasi due anni fa può continuare o meno.

Sul possibile, nuovo contratto, la Fiorentina potrebbe voler far scendere l’ingaggio del giocatore, mentre Ribery è difficile che valuti la proposta annuale e propenda per un nuovo accordo biennale.

Una delle chiavi che di sicuro sarà usata da FR7 per scegliere o meno se continuerà in viola, sarà la decisione relativa al prossimo allenatore. Un nome importante e ambizioso può sicuramente fare da traino per tutti i calciatori compreso il fuoriclasse transalpino.