“Ribery? Si muove tanto, ma non arriva mai al tiro. Kokorin si è visto solo per l’ammonizione”

Giuseppe Bisantis, giornalista di Radio Rai, ha parlato a Radio Bruno Toscana della sconfitta della Fiorentina contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Non è stata una partita memorabile, per usare un eufemismo. Sembrava tutto incanalato per un pareggio, fino al gol vittoria di Nestorovski. La squadra di Prandelli non è stata in grado di cercare il pareggio, la partita mi ha ricordato la trasferta contro la Sampdoria in cui i viola sembravano poter vincere e alla fine hanno perso. Ribery? Si muove tanto, ma non arriva al tiro. Di Kokorin si dice che sarà in condizione a marzo, oggi è il primo del mese: ieri si è fatto notare solo per l’ammonizione. Adesso la Fiorentina ha due partite: prima la Roma, poi lo scontro diretto col Parma.

Continua così Bisantis: “Prandelli? E’ arrivato in una situazione strana con una squadra che non ha costruito lui. Iachini stava facendo il suo con una squadra che non è stata costruita per l’Europa. Prandelli ha vinto 3-0 contro la Juventus, una vittoria che gli ha dato molto credito. Giocatori come Amrabat, il fiore all’occhiello dello scorso mercato estivo, stanno deludendo. Lotta salvezza? Il Cagliari ha vinto e potrebbe aver trovato un’importante iniezione di fiducia, ma ci sono altre squadre che potrebbero essere coinvolte”.