Ribery spera ancora nel nuovo matrimonio, ma all’altare manca la Fiorentina: le sue parole e una smentita importante

“Come ho sempre detto la priorità è di continuare con la Fiorentina“. Chiaro, chiarissimo Franck Ribery nel suo messaggio inviato all’amico Sebastien Frey e trasmesso su Radio Toscana poco fa.

L’attaccante francese spera ancora in una chiamata da parte della Fiorentina per rinnovare il suo contratto, ma dalla società viola per il momento tutto tace. Domani il calciatore sarà svincolato, la sua speranza però è ancora viva. Parole che in ogni caso smentiscono le voci su possibili proposte dello stesso calciatore ad altre società per ingaggiarlo in vista della prossima stagione. E le pretendenti in Serie B devono aspettare.

Quello che è certo e che il cuore di Franck batte forte per la Fiorentina.