Ribery: “Tanta roba il gol e l’azione con Bonaventura, c’è un gusto amaro però. Resto a Firenze? Sono felice, va chiesto anche alla società”

Protagonista assoluto Franck Ribery, che a Sky commenta così il post gara con il Torino: “Mi fa piacere quando faccio gol ma l’importante per me è portare la squadra alla vittoria. C’è un gusto amaro nello spogliatoio, se avessimo chiuso in 10 contro 11 saremmo andati più vicini ai tre punti, in 9 è diventato molto difficile. E’ un punto molto importante però. Mi arrabbio sui cambi? Voglio sempre giocare e aiutare i miei compagni, è la mia mentalità, voglio vincere anche le partitelle. Per me è un disastro anche quando perdo quelle. Oggi sapevo però che doveva entrare un difensore in quel momento. Il gol? Tanta roba. Abbiamo fatto un’azione incredibile, Jack è un buon giocatore e ha tante qualità. E’ bello essere protagonisti in queste azioni. Se resterò a Firenze? Sono sempre felice a Firenze, mi sento bene, è una bella città e ho un gran rapporto con tutti. A volte non è facile ma accompagno sempre i miei compagni. Sono a disposizione di tutti, è una domanda da fare alla società”.

0 0 vote Article Rating