Ribery, un solo colpo e poi stop. I parametri zero sono serviti alla Fiorentina…solo per aumentare il monte ingaggi

Ribery prima, Callejon, Borja Valero e Bonaventura adesso. La Fiorentina nel corso degli ultimi due anni ha attinto molto ai cosiddetti parametri zero, ovvero quei giocatori che sono arrivati da svincolati, a fine contratto con le loro società precedenti.

Il francese aveva illuso tutti la scorsa stagione, nel senso che aveva avuto una partenza in campionato da vero fenomeno. Il grave infortunio alla caviglia non sembrava però aver minato la sua voglia di stupire ed essere ancora protagonista nel campionato italiano, tant’è che il suo rendimento durante la fase finale della scorsa stagione era stato comunque complessivamente buono.

Quest’anno l’ex Bayern è però ancora fermo ad una prestazione delle sue (Milano contro l’Inter) e poi stop. Da quella partita sono passati due mesi e non abbiamo più visto da allora il vero Ribery.

E gli altri? Vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non stanno offrendo alcun contributo concreto alla squadra, se non quello di aver aiutato ad aumentare il monte ingaggi in maniera sensibile.