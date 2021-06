Ribery: “Vorrei restare a Firenze, due anni bellissimi alla Fiorentina. Spero di continuare ancora una o due stagioni”

Visita al centro sportivo del Bayern di Monaco per l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery.

Si parla molto del suo futuro in queste ore anche perché Fiorentinanews.com ha lanciato l’anticipazione che il francese ha convinto Gattuso a tenerlo e che quindi è in arrivo per lui il prolungamento di contratto per un’altra stagione.

Ribery ha espresso pubblicamente il suo desiderio di rimanere ancora, dichiarando: “Vorrei restare a Firenze. Mi piace molto la città, la gente, i tifosi, la lingua, un sacco di cose in realtà. Ho passato due begli anni, è stata una grande esperienza. E spero che continui ancora per una o due stagioni”.

Poi ha ribadito: “La mia posizione è quella di rimanere alla Fiorentina. Conoscete la mia mentalità: mi piace lavorare. Mi diverto molto quando sono sul terreno di gioco”.