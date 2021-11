Ricci: “Italiano è un tecnico bravissimo. A prescindere dalla partita di sabato, mi piace molto il gioco della Fiorentina”

Samuele Ricci, talentuoso centrocampista dell’Empoli accostato anche alla Fiorentina nei mesi scorsi, ha parlato anche del club viola e di Vincenzo Italiano a Italia 7.

Queste le sue parole: “Italiano è un allenatore molto valido, non solo per quello che ha dimostrato allo Spezia ma anche per quello che sta facendo in questa stagione. Mi piace molto come gioca la Fiorentina, anche contro di noi ha fatto una partita buonissima. Poi è andata in quel modo lì: questo è il calcio, ma lo reputo un tecnico bravissimo”.

Continua così Ricci: “Chi mi ha impressionato di più nella Fiorentina? Dico Bonaventura, mi è piaciuto molto ma anche gli altri sono tutti giocatori importanti. Lo stesso Vlahovic, pur essendo molto giovane, ha dimostrato di avere grande responsabilità”.