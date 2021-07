Ricci occasione a parametro zero… ma non per la Fiorentina: dalla Liga e da Genova in pressing per lui

Alla ricerca di un regista, che però per la Fiorentina non sarà Matteo Ricci, appena rimasto svincolato dopo l’esperienza allo Spezia proprio con Italiano. Il neo tecnico viola, come già detto, non ha chiesto suoi ex giocatori e non a caso sul classe ’94 c’è il pressing di altri club, a partire da Levante e Granada che vorrebbero portarlo in Liga, come scrive La Gazzetta dello Sport. In Italia invece, la società che ha fatto più passi in avanti è la Sampdoria, che potrebbe convincerlo nelle prossime ore.