Richards: “Quando ero alla Fiorentina ho trovato un giocatore che faceva sembrare gli avversari degli stupidi”

L’ex difensore della Fiorentina Micah Richards ricorda in un’intervista a m.allfootballapp.com l’ex compagno di squadra in viola Mohamed Salah e anche il suo rapporto con una conoscenza del calcio italiano, ovvero Mario Balotelli: “Nella sua prima sessione di allenamento alla Fiorentina dicevo: “questo ragazzo diventerà una star. Mi ha sorpreso la quantità di gol ha segnato. Sapevo che poteva dribblare gli avversari e far sembrare stupide le persone, ma non pensavo che avrebbe raggiunto il numero di goal che ha segnato, questa è l’unico dettaglio che mi sorprende. Per quanto riguarda il tipo di giocatore sapevo che era di alto livello, e lo ha confermato fin il primo giorno in cui era arrivato. Balotelli? Quando eravamo al Manchester City insieme era come il mio fratello minore. la storia dei fuochi d’artificio accesi in casa mia la sanno tutti. Ma lo adoro., parlo ancora con lui, mi assicuro che che stia bene. E un bravissimo ragazzo”.