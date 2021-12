Richards: “Sono riuscito a spendere 180 mila euro in una sola notte. E tutto questo solo per bere…e divertirmi”

I mesi trascorsi alla Fiorentina da Micah Richards sono stati tutt’altro che indimenticabili. Ma ci sono diverse persone a Los Angeles che si ricordano benissimo dell’ex terzino destro viola.

Il perché è lo stesso ex calciatore a raccontarlo: “Quando ho compiuto 19 anni sono passato a guadagnare da 5 mila a 50 mila sterline a settimana (59 mila euro circa ndr). E’ stato un aumento di ingaggio incredibile. E così andai per la prima volta a Los Angeles e, onestamente, riuscii a spendere in una sola sera 150 mila sterline (180 mila euro circa ndr) e tutto questo solo per bere e divertirmi“.