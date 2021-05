Ricorso sulle varianti al Viola Park: Il TAR dispone rinvio a giugno

Nessuna sentenza, almeno non ancora, sul ricorso presentato da Italia Nostra sulle varianti del futuro centro sportivo della Fiorentina, denominato Viola Park. Il TAR ha rinviato il tutto al 9 giugno per problemi tecnici.

Nel frattempo i lavori al centro sportivo non si fermano e vanno avanti. L’intento della società è quello di finire il tutto per il settembre del 2022 in modo tale che tutta la prossima stagione, dalla prima squadra, alle giovanili, alla formazione femminile, possa essere preparata all’interno di quest’area.