Riganò: “Allenare le giovanili della Fiorentina sarebbe il massimo e ci verrei anche scalzo. In attacco, non può bastare il solo Cabral: quegli esterni mi avrebbero fatto impazzire…”

Christian Riganò, ex attaccante dell’allora ‘Florentia Viola’, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino a seguito della fine della sua esperienza come allenatore dell’Affrico. Tra i vari temi trattati, RigaGol non ha potuto fare a meno di parlare di Fiorentina. Sentite cosa ha detto:

“Ad agosto saranno 20 anni che sono a Firenze. Vorrei ripetere la mia scalata da giocatore anche sulla panchina. Se mi chiamassero per le giovanili della Fiorentina ci andrei a piedi e senza scarpe. Sarebbe il massimo fare il collaboratore tecnico in prima squadra. Quando si tratta di Fiorentina io ci sono sempre, l’importante è che mi facciate stare sul campo e non dietro ad una scrivania”.

Poi commenta l’attacco della squadra: “Con la coppa (Conference League ndr) come priorità, non si può andare avanti con un attaccante solo. Cabral merita fiducia ma va affiancato assolutamente. Gli esterni dovrebbero cambiare gioco perché di palloni alle punte ne offrono pochi. Io con quel modo di giocare lì sarei diventato pazzo…”.