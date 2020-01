Rilanciare il bomber del Milan? Alla Fiorentina andò già bene con Gilardino…

La storia del calcio insegna che il rendimento di alcuni calciatori, specialmente gli attaccanti, varia da contesto a contesto e da squadra a squadra, a seconda dell’ambiente, della sintonia con allenatore e compagni e di tanti altri elementi. La Fiorentina l’ha verificato direttamente una decina d’anni fa con Alberto Gilardino, intristito e ormai chiuso al Milan e poi capace di lottare nuovamente per la classifica cannonieri a Firenze, per andare poi al Mondiale del 2010. Una dinamica che potrebbe riproporsi in questo mercato di gennaio, potenzialmente su due giocatori come Krzysztof Piątek e Patrick Cutrone, favorito proprio quest’ultimo per questioni di raggiungibilità e di costi. In ogni caso si tratterebbe di una chance di rilancio da offrire ad un attaccante in fase di declino in rossonero; Cutrone in particolare al punto da essere emigrato al Wolverhampton, con poca fortuna finora. Entrambi sono giocatori su cui la Fiorentina di oggi può puntare con una certa dose di fiducia, forte anche di un precedente molto fortunato.