Rincon: “La Fiorentina ci ha fatto male coi cambi di gioco facendoci correre e di conseguenza abbiamo perso lucidità”

Il centrocampista del Torino Tomas Rincon commenta ai canali ufficiali granata la sconfitta incassata ieri contro la Fiorentina: “Penso che finché abbiamo avuto le energie, abbiamo provato a fare quello su cui abbiamo lavorato col mister. Nel secondo tempo abbiamo perso condizione fisica e controllo del gioco. Non siamo riusciti a palleggiare, loro ci hanno fatto male coi cambi di gioco facendoci correre e di conseguenza abbiamo perso lucidità. Fisicamente, per la questione del Covid non siamo riusciti a fare le amichevoli che volevamo e quindi sapevamo che la tenuta fisica sarebbe potuta essere un problema. Però secondo me stiamo costruendo un buon progetto. C’è molto da lavorare, è un Torino che viene da un’annata difficile. L’autostima deve crescere. Comunque per quel che si è visto nel primo tempo siamo sulla buona strada, ma serve migliorare e lavorare.

