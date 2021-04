Rinnovo o addio: su Vlahovic spunta anche un top club inglese

Tra le pratiche che dovrà sbrigare Rocco Commisso al momento del suo ritorno in Italia, c’è anche quella del futuro di Dusan Vlahovic. Com’è chiaro ormai da tempo, se il classe 2000 – autore di tredici gol in campionato – non dovesse rinnovare, verrebbe ceduto (LEGGI QUI).

Sulle tracce del serbo, come scrive il quotidiano inglese Daily Express, ci sarebbero anche due squadre di Premier League: trattasi di Manchester United e, soprattutto, Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp è alla ricerca di un attaccante centrale, di prospettiva ma già pronto per fare male alle difese avversarie. E Vlahovic rappresenta l’identikit perfetto, visto che Haaland sembra destinato a Barcellona o Real Madrid. Le prossime settimane, in tal senso, saranno fondamentali: Commisso proverà a convincerlo a rinnovare, ma se non dovesse farcela sarebbe pronta a scattare l’asta per il classe 2000.