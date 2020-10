Ripa: “Commisso si deve fidare di più dei suoi collaboratori. Il mercato viola non è stato completato”

A Radio Bruno ha parlato il doppio ex di Fiorentina e Udinese Roberto Ripa, intervenendo anche sulla prossima sfida tra toscani e friulani in programma domenica. Queste le sue parole: “Per la squadra viola non è un momento facile, soprattutto dopo le ultime due partite. Il mercato della Fiorentina non è stato completato perchè manca la punta. Commisso si dovrebbe fidare di più dei propri collaboratori, se sceglie e paga una persona la deve far decidere, magari dopo un confronto, ma la lascia decidere. Le conferme di Iachini e Montella? Direttamente proporzionali alle ambizioni del numero uno viola”.

0 0 vote Article Rating