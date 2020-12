Ripartire dalle parole di… Biraghi!

Intervenuto a Sky nel post partita di Juventus-Fiorentina, il terzino viola Cristiano Biraghi ha risposto a una domanda dei giornalisti nel quale gli si chiedeva se la partita di ieri sera potesse essere in qualche modo la svolta per la stagione della squadra gigliata. “Se questo risultato sarà per noi la svolta non lo possiamo ancora dire, lo sapremo dalla prossima partita. Affronteremo il Bologna in casa, quella è una partita da vincere” questa la risposta di Biraghi. Un analisi lucida, fredda, perfetta, nonostante la splendida vittoria sopraggiunta qualche minuto prima contro i bianconeri.

La Fiorentina ripartirà il 3 gennaio 2021 dal Franchi contro il Bologna. Una sfida sulla carta più semplice di quella di ieri sera, ma mentalmente enormemente più difficile. E proprio come ha detto Biraghi, lì si potranno fare valutazioni sul come e se la squadra di Prandelli sarà uscita da un tunnel buio che durava da tanto tempo.