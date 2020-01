Riserva di lusso con licenza di cambiare la partita

Salvo sorprese dell’ultimo momento, Federico Chiesa dovrebbe partire dalla panchina nel match di questo pomeriggio contro l’Atalanta in Coppa Italia. Una scelta dettata dalle condizioni non perfette del giocatore e dal fatto che comunque i viola rigiocheranno già sabato in campionato contro il Napoli. Una riserva di lusso dunque per Iachini che dovrebbe inserirlo però a partita in corso, per cercare di rimescolare le carte in campo e per cambiare la partita qualora ve ne fosse bisogno.