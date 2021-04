Rivoluzione Firenze: Cambia l’allenatore e c’è un grande ritorno per la squadra. Scandicci intanto festeggia l’accesso alle semifinali dei play off Scudetto

Per Il Bisonte Firenze, il campionato di Serie A1 di pallavolo femminile è finito. Ai quarti di finale dei play off scudetto è arrivata l’eliminazione, ampiamente prevista, contro la corazzata Imoco Conegliano. Ma soprattutto quest’oggi è arrivata la notizia di una vera e propria rivoluzione che parte dall’organigramma tecnico. Via l’allenatore Marco Mencarelli che è stato nominato direttore tecnico dell’attività giovanile femminile nazionale per le stagioni 2021-2024, e che dunque non potrà più essere il coach della squadra. In arrivo, molto probabilmente, c’è Carlo Parisi, in uscita da Casalmaggiore e anche ex Scandicci. A livello di giocatrici c’è da segnalare invece il grande ritorno di Indre Sorokaite, schiacciatrice anche della nazionale italiana, che ha giocato l’ultima stagione in Giappone.

A proposito di Scandicci, il campionato per la formazione allenata da Barbolini prosegue. Superato in due gare (due combattuti match risolti al quinto set) lo scoglio Busto Arsizio, in semifinale ci sarà da affrontare proprio Conegliano. La Savino Del Bene ha affrontato le venete cinque volte in questa stagione (tra Supercoppa, regular season e Champions League) ed è uscito sempre sconfitta. E’ chiaro che il pronostico pende tutto da una parte, ma i play off sono un campionato a sé e le sorprese sono all’ordine del giorno.