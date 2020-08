Rivoluzione totale o conferma in blocco? Per Pradè c’è un reparto da tenere particolarmente d’occhio

Dai centrali ai laterali, per la difesa è forse il reparto dove la Fiorentina dovrà agire maggiormente sul mercato. Il dubbio più grande rimane Milenkovic: va via o resta? Il serbo è il perno centrale del reparto insieme a Pezzella e una sua partenza vorrebbe dire cominciare presto a correre ai ripari per cercare un sostituto all’altezza. Sull’argentino circolano voci di un possibile rinnovo, ma ancora niente di confermato. L’argentino è reduce da una stagione a tratti non brillantissima, ma l’esperienza e la sicurezza che ha dimostrato di poter dare a questa squadra son difficili da rimpiazzare. Poi c’è Caceres, che alla Fiorentina rimarrà sicuramente un altro anno. Un ottimo affare visto il buon rendimento dell’uruguaiano questa stagione. Dovrebbe rimanere anche Igor, che ha dimostrato ottima affidabilità e una buona adattabilità a più ruoli del reparto difensivo. Anche Dalbert farà parte della squadra viola anche del prossimo anno con Inter e Fiorentina che prolungheranno i prestiti suoi e di Biraghi in nerazzurro. Qualche dubbio con lui là a sinistra rimane. Ceccherini e Venuti da valutare, con il secondo più sicuro di rimanere. Buone alternative dalla panchina, dipenderà poi dalle loro volontà il loro futuro. Ad andarsene sarà invece Terzic, desaparecido di questa stagione. Ultimo “regalo” della precedente gestione se ne andrà, senza aver lasciato traccia in maglia viola.

