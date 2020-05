Rizzoli: “Ok i 5 cambi, ma servirà evitare perdite di tempo”

L’attuale designatore Can-A, ed ex arbitro internazionale, Nicola Rizzoli è intervenuto ai microfoni del programma Sabato Sport su Rai Radio 1 per parlare del possibile passaggio dai 3 ai 5 cambi a partita. Queste le sue parole: “E’ una questione molto delicata. Da un punto di vista regolamentare è importante verificare che non possano essere utilizzate dagli allenatori per perdere tempo, e per questo verrà introdotta la possibilità di fare 5 cambi all’interno di 3 possibili slot. Da un punto di vista tecnico non sta a me giudicare. Questa sarebbe un’opportunità da sfruttare per sopperire all’alto rischi di infortuni dovuti dal fatto che si giocheranno tante partite in un arco temporale molto ristretto e con alte temperature. La decisione finale però non sarà presa dalla Aia: saranno le varie federazioni e leghe ad accettare o meno la novità”