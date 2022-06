Roccati: “Molti lo danno già come ripiego, ma Terracciano potrebbe essere confermato come titolare”

L’ex portiere della Fiorentina Marco Roccati, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Pietro Terracciano e di altri due estremi difensori accostati al club di Rocco Commisso.

“Penso che Terracciano abbia fatto una buona stagione. Se Italiano lo ha fatto giocare tutta la stagione è sicuramente perché ha visto la sua preparazione. Molti lo danno già come ripiego ma credo che, a meno che la Fiorentina non trovi un portiere che gli faccia fare un salto ulteriore, possa essere confermato”.

Continua così Roccati: “Carnesecchi è un ragazzo che conosciamo bene e che è passato per la nostra “accademia del portiere”: è un bravo ragazzo l’abbiamo conosciuto in un suo periodo difficile dove addirittura pensava di cambiare ruolo. Andando alla Lazio incontrerà anche un preparatore di grande livello e la persona giusta per farlo crescere ancora, secondo me negli anni può dare fastidio anche a Donnarumma”.

Chiosa finale: “Su Vicario non l’ho seguito tantissimo ma devo essere sincero: quest’anno all’Empoli ha fatto una grandissima stagione, parlando con il suo preparatore me ne ha parlato benissimo e darà garanzie nel tempo”.