Rocchetti lascia la Fiorentina, per lui futuro in Serie D

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, manca solo l’ufficialità per il passaggio a titolo definitivo di Lorenzo Rocchetti al Poggibonsi, società toscana di Serie D. Il terzino classe 2003, lascerà definitivamente il club gigliato dopo l’esperienza in prestito annuale al Novara.

Il giovane era arrivato a Firenze in prestito dall’Empoli a inizio della stagione 2020/21, per poi trasferirsi a titolo definitivo in viola al termine della stagione stessa. Finisce dunque qui l’avventura gigliata per il ragazzo senese.