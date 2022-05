Rocio Rodriguez: “Nico Gonzalez gioca in Nazionale, ma con che ruolo? Per l’Europa si è vista la differenza di esperienza tra la Fiorentina e le altre”

A Radio Bruno Toscana la giornalista spagnola Rocio Rodriguez, compagna dell’ex viola Borja Valero, ha parlato così a poche ore dal match tra Fiorentina e Roma: “Nico Gonzalez non sta rendendo al massimo, è vero che gioca in Nazionale ma bisogna vedere come si posiziona nelle gerarchie dell’Argentina”.

E poi ha aggiunto: “Calo della Fiorentina? Si è vista la differenza sul piano dell’esperienza con Lazio, Roma e Atalanta. Queste sono tre squadre abituate a giocare per l’Europa, i viola invece vengono dalla lotta salvezza. Guardare avanti a volte fa paura”.