Roggi: “Mandragora arriva con la fiducia di Nicola, Jovic non è il tipo di giocatore che fa buttare via i soldi al Real. Torreira? Non è finita qui”

Moreno Roggi, ex calciatore, oggi intermediario di mercato, ha parlato a Radio Sportiva dell’acquisto di Mandragora da parte della Fiorentina e anche dell’obiettivo Jovic. Inoltre ha fatto un’osservazione molto particolare su Lucas Torreira, sentite:

“Ho fiducia in Nicola, che ha fatto un miracolo a Salerno: Mandragora è un gran giocatore. All’Udinese ne parlava benissimo e sono certo che aiuterà il centrocampo della Fiorentina. Jovic e Dodò non gli conosco molto, ma so che il Real Madrid non butta via tutti quei soldi se non crede in un calciatore. Questo è un mercato particolare in cui le squadre non sembrano avere fretta. Le grandi in Italia vogliono gli scarti delle big europee: la Serie A ha perso appeal”.

E infine una battuta su Torreira: “Sulla sua situazione posso dire che ci sono logiche di mercato per le quali la Fiorentina ha ritenuto di non dover spingere. Credo però che non sia finita qui: lascio una porta aperta alla speranza“.