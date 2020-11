Roggi: “Questa Fiorentina è un’ottima squadra ma purtroppo per gli allenatori, contano i risultati. Non mi piacciono le minestre riscaldate, sono per la novità”

L’ex calciatore della Fiorentina Moreno Roggi è intervenuto così a Casa Viola per parlare del momento viola ma non solo: “La Fiorentina a mio modesto avviso è un’ottima squadra che con un grande attaccante diventerebbe una squadra di gran livello che potrebbe dare fastidio alle grandi per un posto in Europa. Purtroppo per gli allenatori contano i risultati e quest’ultimi non danno ragione a Iachini. Quando non ci sono i risultati ci sono i malumori. Paulo Sousa? Non mi piacciono le minestre riscaldate, sono per la novità”.

