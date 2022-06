Romagnoli: La Fiorentina pronta a contenderselo con altre due squadre. La Lazio e un’operazione che sembrava già pianificata e invece…

Un nome di mercato che continua a rimbalzare nelle cronache riguardanti la Fiorentina è quello del difensore, in scadenza di contratto, Alessio Romagnoli.

La Gazzetta dello Sport parla del club viola, così come il Valencia e la Lazio pronti a contenderselo.

Fino ad un po’ di tempo fa i biancocelesti sembravano essere i favoriti in questa corsa, ma l’attendismo, cui il club di Lotito è costretto, sta mettendo in discussione alcune operazioni che sembravano già pianificate. Proprio come quella che vede protagonista lo stesso Romagnoli.