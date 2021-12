Romano: “Definito il trasferimento di Ikonè alla Fiorentina. Le cifre dell’affare”

Arrivano aggiornamenti importanti sulla trattativa tra Lille e Fiorentina per Jonathan Ikonè. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, le due società avrebbero trovato l’accordo definitivo per il trasferimento del classe ’98 in riva all’Arno. Le cifre? Quindici milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Ikonè firmerà un contratto di cinque anni con la Fiorentina.

Ecco il tweet di Romano:

Jonathan Ikoné from Lille to Fiorentina, confirmed and here-we-go. The agreement has been reached on every detail, after advanced negotiation revealed last December 1. ⤵️🇫🇷 #Fiorentina

It’s just matter of paperworks to be signed.

€15m fee plus 10% future sale. 5 year contract. https://t.co/IHs7ZsQEYV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2021