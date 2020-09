Romulo: “Sono molto legato a Firenze. Ricordo ancora il gol al Torino che ci aiutò a tornare in Europa dopo tanti anni”

L’ex giocatore della Fiorentina Romulo ha parlato a Sky Sport: “Ho pranzato con il direttore di una squadra italiana molto importante, del Nord, ma voglio aspettare fino all’ultimo per decidere bene, ho proposte anche dall’estero. Sono grato a tutte le squadre nelle quali ho giocato, dalla Fiorentina al Brescia. Prima di Verona abitavo a Firenze, sono molto legato alla città. Il primo gol in Serie A? Non si scorda mai, specie se lo segni di testa contro l’Inter a San Siro… Assist preciso al millimetro di Pizarro, uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni. Poi il gol del 4-3 contro il Torino, quando Montella mi chiamò dalla panchina sul 3-3. Non vincere quella partita avrebbe voluto dire perdere il treno europeo. Fu un gol bello ma importante, che aiutò la Fiorentina a tornare in Europa dopo tanti anni”.

