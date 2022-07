Sabatino: “Contro l’Islanda dovevamo vincere, ma la reazione c’è stata. Per passare ci servono quattro punti, ma non dipende solo da noi”

L’attaccante della Fiorentina, nonché della Nazionale Italiana impegnata a WEuro 2022 in Inghilterra, Daniela Sabatino è stata intervistata dal sito della UEFA per commentare questo inizio di competizione e la prossima, decisiva, sfida al Belgio. Sentite cosa ha detto la bomber gigliata:

“Non è stata proprio la reazione che volevamo, avremmo voluto vincere (contro l’Islanda, partita terminata 1-1 ndr). Prendere un gol dopo 3 minuti non è stato facile, ma abbiamo reagito. Abbiamo disputato un buon secondo tempo, dispiace non aver portato a casa la vittoria. Siamo rimaste concentrate, ma è un peccato”.

Poi sulla sfida al Belgio: “Noi per passare il turno dobbiamo fare quattro punti. Contro il Belgio è una gara decisiva, poi dipende anche dalla Francia, ma non ci dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare a vincere. Il Belgio va affrontato da Italia. Da Italia che tutti conoscono. Ancora non ci siamo espresse come sappiamo. Ci è mancata determinazione, cattiveria, voglia di dimostrare a tutti che l’Italia c’è, che finora ci siamo meritate le cose sul campo”.