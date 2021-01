Sabatino: “Non mi aspettavo una chiamata importante come quella della Fiorentina a 35 anni. Rinnovo? C’è la mia disponibilità”

A tu per tu con Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina Femminile e della Nazionale Italiana. Donna dei record, bomber soprannominata “alta tensione” in omaggio a Pippo Inzaghi. I microfoni di Radio Toscana, per la trasmissione “Artemio”, sono tutti per lei. Classe 1985, un palmares da favola e quella lunga lotta per i diritti del calcio femminile arrivata a una svolta verso il professionismo. Queste le dichiarazioni nella sua intervista esclusiva.

Con la rete contro l’Inter, ha stabilito un altro record: doppia cifra per la 15esima volta in Serie A… “Sono contenta, ho sempre detto che sono venuta qui a Firenze per dare il mio contributo per vincere qualcosa. Ho stabilito un nuovo record e vuol dire che gli anni passano. Spero di farne tanti altri e di vincere qualcosa a Firenze”.

Cosa ha provato a segnare proprio contro l’Inter? “Sono milanista ma quando entro in campo penso soltanto ad aiutare la squadra a a fare del meglio. Non ho nessun rancore, penso solo alla mia squadra”.

A 35 anni, la chiamata della Fiorentina: a quando il rinnovo? “Non mi aspettavo a 35 anni di ricevere una chiamata così importante. Ho accettato anche se a Sassuolo stavo molto bene. Non potevo rifiutare la Fiorentina, però. Rinnovo? Non so, bisogna chiedere alla società ma ci incontreremo tra un po’ per parlarne e capire. C’è la mia massima disponibilità a rimanere qui”.

Pensa agli Europei e al Mondiale? “Ho 35 anni ma mi sento ancora una ragazzina. Ho amore e passione per questo sport, cerco sempre di fare bene e di essere in salute. Voglio aiutare il club e la Nazionale. Il mio obiettivo è quello di far parte del gruppo azzurro e di far bene nella Fiorentina, anche perché altrimenti non vai in nazionale. L’obiettivo è quello di qualificarci agli Europei. Poi penseremo al resto e a quel che verrà”.