Sabatino trascina la Fiorentina Femminile e la squadra viola batte (e scavalca) il Pomigliano

E’ una vittoria che vale il sorpasso in classifica quella della Fiorentina Femminile, anche se si parla di settimo posto in una stagione di certo non brillante: la squadra viola è tornata alla vittoria in campionato, superando per 3-1 il Pomigliano al ‘Bozzi’. Dopo il 2-0 del primo tempo, con la reti di Sabatino su rigore e Lundin, nella ripresa è arrivato un altro gol della bomber viola al 70′, su cross preciso di Vigilucci. Nel finale invece, prima il rosso a Cafferata al 75′ e il gol della bandiera di Vaitukaityte all’87’.