Sabiri e le voci sulla Fiorentina che non vanno sottovalutate

Il tedesco-marocchino Abdelhamid Sabiri, in forza alla Sampdoria, si era già distinto nel girone di ritorno dello scorso campionato, nonostante le tante difficoltà palesate in campo dal club ligure. E quest’anno con una Samp ancora più zoppicante, si sta confermando con personalità.

Le voci su interessamento di Fiorentina e Roma per lui, si legge su La Gazzetta dello Sport, non vanno sottovalutate. Potrebbe essere proprio Sabiri un elemento importante nel prossimo mercato invernale. Tutto questo se i blucerchiati non riusciranno a trovare una nuova proprietà in grado di rilanciare la società ligure.