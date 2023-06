Safonov: “Kokorin a Cipro si è dimostrato un campione. Avrebbe successo in Turchia”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin ha il futuro incerto, anche se con ogni probabilità sarà lontano da Firenze. Nelle ultime ore, si è parlato di un suo possibile trasferimento nel campionato turco, precisamente al Fatih Karagumruk, squadra dell’ex viola e tifoso Emiliano Viviano.

A tal proposito, l’agente di calcio russo Alexey Safonov è intervenuto a Sportkp.ru per commentare la stagione di Kokorin e le sue prospettive in Turchia: “A Cipro, Kokorin si è dimostrato un campione: una grande stagione gli ha permesso di vincere e di essere il miglior giocatore del torneo. In Turchia il campionato è molto più appetibile e ci sono molti più soldi. Sicuramente avrebbe successo lì”.