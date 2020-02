Salta un’altra partita di Serie A per il Coronavirus! Non si gioca neanche a Torino

Salta un’altra partita nel programma di Serie A a causa dell’allerta per il Coronavirus: si tratta di Torino-Parma, che sarebbe stata in programma per oggi alle ore 15. Nel mirino del virus c’è infatti anche il Piemonte, con alcuni casi accertati di contagio nelle ultime ore. Restano in programma quindi le sole Genoa-Lazio e Roma-Lecce, in attesa di capirne di più anche relativamente alla prosecuzione dei vari programmi sportivi.