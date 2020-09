Salvini a FN: “Emendamento salva-stadi una mia idea. Non voglio più burocrazia o sovrintendenze ma impianti moderni ed efficienti” VIDEO

A margine della campagna elettorale per le elezioni comunali di Matera, il segretario della Lega Matteo Salvini ha parlato a Fiorentinanews.com in merito al nuovo emendamento salva-stadi e a quanto potrebbe riguardare i nuovi impianti: “E’ stata una mia richiesta perché lo sport e il calcio non sono solo tifo, passione o Ibrahimovic, sono migliaia e migliaia di posti di lavoro, per le società dilettantistiche, per i ragazzini, per gli sport minori. Io conto che la gente possa tornare a tifare, a distanza ovviamente. Vale per tutti gli stadi italiani, non voglio burocrazia, complicazioni, sovrintendenze, ricorsi e contro-ricorsi, anche per motivi di sicurezza. Stadi nuovi efficienti, moderni e sicuri, permettono alla polizia di fare meglio il suo lavoro e ai tifosi di godersi le partite”.

