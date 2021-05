Sansone ci va giù pesante: “Mai avuto preferenze per la Juve, anzi ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions!”

Finale al cardiopalma per quanto riguarda la corsa Champions, con Milan, Napoli e Juventus che si giocano due posti e tanti soldi garantiti dalla partecipazione alla massima competizione europea. Avversario dei bianconeri sarà il Bologna di Nicola Sansone che parlando al Corriere dello Sport non ci è andato per il sottile: “Premetto che non sono più tifoso del Milan da quando ho esordito tra i professionisti. Ho sempre avuto una preferenza per le squadre di Milano, mai per la Juve e contro di loro ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions!”.