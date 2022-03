Saponara: “Da Milano siamo tornati con grande consapevolezza, ci proviamo per l’Europa. Mi piacerebbe tantissimo restare a Firenze”

Ospite a Rtv38 il numero otto viola Riccardo Saponara ha parlato del momento della Fiorentina, in attesa della ripresa del campionato:

“Da Milano siamo tornati a casa con tanta consapevolezza ma anche amareggiati per il risultato perché il campo ha detto che potevamo portare a casa qualcosa di più. Siamo sereni e abbiamo alzato i carichi in questa settimana, il mister non l’ha interpretata come fase di scarico, ci auguriamo di riprendere il campionato nel modo migliore. Il nostro obiettivo iniziale era migliorare le stagioni scorse ma per pensare a breve termine dobbiamo vincere ogni partita e non possiamo fare calcoli. Proveremo a ribaltare il risultato in Coppa Italia e a raggiungere l’Europa, inutile nascondersi. Fioretti europei? Potrei rinunciare al sushi (ride ndr).

Il lavoro di Italiano? Sta crescendo tanto e non mi stupisce, ha fatto passi avanti da quando l’ho conosciuto l’anno scorso: il metodo è rimasto lo stesso ma confrontarsi con giocatori diversi fa venire fuori nuove sfaccettature. Nonostante sia ancora giovane non ha niente da dimostrare, avrà una carriera tra le più rosee.

Il mio obiettivo? Dare continuità in prestazioni e numeri, credo di aver raggiunto una maturità tale per cui mi diverto e determino nelle partite. Continuare così sarebbe il massimo. A Firenze? Mi piacerebbe tantissimo. Ho dato la mia disponibilità e ne discuteremo con la società. Se non dovesse succedere sarei comunque orgoglioso”.