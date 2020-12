Saponara e Eysseric, i gemelli (esuberi) della Fiorentina con un futuro che potrebbe essere diverso

Sei presenze in due che, a dire la verità, in pochi si aspettavano. Riccardo Saponara e Valentin Eysseric, i due trequartisti della Fiorentina rimasti a Firenze dopo le esperienze in prestito dello scorso anno. Lo stesso Daniele Pradè li ha definiti gli unici esuberi in rosa, ma il loro impegno è stato ripagato da alcune occasioni concesse loro da Iachini prima e da Prandelli poi. Le similitudini tra i due non sono finite però, perché i loro contratti con la società viola scadranno entrambi il 30 giugno 2022.

Saponara in estate era stato molto vicino al Parma nelle ultime ore di mercato, con il trasferimento che però è saltato all’ultimo. E se per lui il destino sembra essere lontano da Firenze, diverso potrebbe essere quello intorno al francese, che è stato reinserito da Prandelli nella rosa viola dopo che Iachini lo aveva messo ai margini del progetto (nemmeno una convocazione con lui). Con l’addio di Saponara e anche quello probabile di Montiel (in prestito), Eysseric potrebbe rimanere a Firenze almeno fino alla fine dell’anno, forte della fiducia datagli dal nuovo allenatore viola.