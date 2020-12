Non c’è praticamente spazio alla Fiorentina per Riccardo Saponara. Una situazione che abbiamo visto e rivisto per l’ex giocatore dell’Empoli che, nel corso del prossimo mercato di gennaio, dovrebbe cambiare nuovamente maglia.

Su La Nazione si legge che il Parma è tornato sul giocatore. La soluzione per lui è quella di essere ceduto in prestito fino alla fine della stagione. In Emilia ritroverebbe come allenatore Liverani che lo ha già voluto e allenato quando era a Lecce.