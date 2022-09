Sarri non rischierà un giocatore infortunato per preservarlo in vista della Fiorentina

Anche la Lazio, come la Fiorentina e tante altre squadre, deve fare i conti con alcuni infortuni. Su tutti quello di Manuel Lazzari, alle prese con un problema muscolare che sta inducendo lo staff medico biancoceleste ad agire con molta cautela.

Tanto che, nelle intenzioni del club, non c’è alcuna fretta di farlo tornare in campo. Secondo Il Messaggero, Lazzari non giocherà la prossima partita contro lo Spezia in modo da essere preservato per l’appuntamento in Europa League oppure direttamente per la sfida del Franchi contro la Fiorentina.