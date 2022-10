Sarri può sorridere: per la trasferta di Firenze ritrova tutti i giocatori in dubbio. Ecco le ultime

Arrivano ottime notizie per Maurizio Sarri dalla rifinitura svolta a Formello pre-Fiorentina. Il tecnico toscano, infatti, potrà contare su tutti i giocatori della rosa, recuperati in tempo per la trasferta di Firenze. Sono tre i giocatori, o meglio, difensori, su cui l’ex allenatore del Napoli potrà fare affidamento.

Si tratta di Casale, recuperato ieri e non è più in dubbio; Gila, che ha scongiurato una lesione muscolare e Romagnoli che ha superato i problemi intestinali. La Lazio potrà quindi avere a disposizione tutti i giocatori che erano stati in dubbio nelle ultime ore.