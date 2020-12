“Scamacca lo vedrei bene in una big: al Milan come alternativa a Ibrahimovic, oppure all’Inter”

Il nome di Gianluca Scamacca gravita in queste ore intorno alla Fiorentina, ma la concorrenza per l’attaccante di proprietà del Sassuolo è già spietata. E infatti c’è chi, come il procuratore Giovanni Bia, lo vede già in una big: “Ha grandissime qualità – ha detto a TWM Radio – e nel Milan di oggi potrebbe fare davvero molto bene. Al momento quella rossonera è una macchina perfetta, ma Scamacca potrebbe davvero essere una buonissima alternativa per Ibrahimovic senza dare fastidio”.

E poi, sempre rimanendo nel contesto milanese, ha aggiunto: “Lo vedrei bene anche all’Inter, ma c’è da capire se è un profilo che può piacere a Conte oppure no”.