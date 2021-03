Scandicci vince un’autentica battaglia: Un primo, importante, tassello per la conquista delle semifinali scudetto

Un’autentica battaglia quella andata in scena a Busto Arsizio tra le ragazze della Unet E-Work e la Savino Del Bene Scandicci. L’altra squadra fiorentina, a differenza di quanto accaduto al Bisonte, torna a casa dalla trasferta con una vittoria al tie break che è anche un primo, importante, tassello per il passaggio alle semifinali dei play off scudetto.

I primi due set sono stati praticamente senza storia; nel primo la squadra di casa, sospinta da Gennari, Stevanovic e Olivotto allunga subito e arriva a chiudere il primo parziale con un netto 25-17. Ancora più netta è l’affermazione di Scandicci nel secondo. Con Pietrini in campo, la partita cambia il proprio volto e il 25-15 finale per la Savino lo dimostra pienamente.

Il terzo set è invece combattutissimo. Si risolve solo ai vantaggi dopo set point annullati da una parte e dall’altra. Il 30-28 suona un po’ come una beffa per la squadra allenata da Barbolini, che ha saputo rimontare dopo essere stata sotto anche di tre punti nelle fasi finali.

Invece di abbattersi, Scandicci si rinvigorisce ed entra in campo nel quarto decisa ad allungare la gara, a portarla al quinto. Missione compiuta (25-21) nonostante vi sia stato un tentativo di rientro da parte le bustocche da meno otto.

Nel quinto set Stevanovic mura Popovic portando le proprie compagne sull’8-6 (cambio campo). Vasileva con un mani-out riporta la sfida in parità 9-9. Olivotto in fast mette fuori e la Savino trova addirittura il vantaggio (12-11). Pietrini con un diagonale vincente sigla il 14-13 ed è dunque match point. Alla prima occasione le toscane chiudono l’incontro grazie ad un attacco di Stysiak eletta anche MVP della gara.