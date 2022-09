Scartata l’ipotesi Castello, la Fiorentina si guarda intorno per uno stadio temporaneo: c’è la doppia ipotesi toscana

Come già anticipato ieri sera, l’opzione Castello non sarà percorribile dalla Fiorentina per giocare le proprie partite interne durante i lavori di restyling al Franchi. L’impianto di Campo di Marte non sarà agibile dal 25 maggio 2024 al dicembre 2025 e ancora una soluzione va trovata. Come analizza questa mattina La Nazione, l’opzione più facile sarebbe quella del Castellani di Empoli, nonostante attualmente non scorra buon sangue tra le due società.

Sul tavolo c’è anche il Mapei Stadium di Reggio Emilia, ma la logistica non convince del tutto. Torna di moda anche l’opzione Armando Picchi di Livorno, che potrebbe rappresentare il giusto compromesso anche per i tifosi viola. Commisso, prima di ripartire per gli USA, incontrerà nuovamente Nardella e Arup per discutere d una soluzione.